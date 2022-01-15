النفط يغلق على مكاسب مرتفعة.. البرميل يتجاوز الـ86 دولارًا

2022/01/15 | 10:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أغلقت اسعار النفط على مكاسب اسبوعية كبيرة بدعم من المخاوف بشأن الإمدادات والمخاوف السياسية في ليبيا وكازاخستان، وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2018.

أغلق خام برنت في آخر جلسة له الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.59 دولار ليصل الى 86.06 دولار، وحقق ربحا اسبوعيا بلغ 4.31 دولار او ما يعادل نسبة 5.27% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بمقدار 1.70 دولار ليصل الى 83.82 دولار للبرميل وحقق ربحا اسبوعيا ايضا بلغ 4.92 دولار او ما يعادل نسبتها 6.24%.

وارتفعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة حيث تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات بفعل اضطرابات كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا وانخفاض مخزونات الخام الأميركية، على الرغم من اتفاق أمريكا مع الصين على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية قرب عطلة السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الأول من شباط، في إطار خطة أطلقتها واشنطن لخفض الأسعار العالمية.

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