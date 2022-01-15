التربية: أوميكرون لن يؤثر على التعليم وسير الامتحانات

2022/01/15 | 10:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حسمت وزارة التربية الجدل بشأن تأثير دخول المتحور (أوميكرون) في العملية التعليمية في البلاد، بتأكيدها أنه لن يؤثر في سيرها، مشددة على أن امتحانات نصف السنة، ستجري في موعدها المحدد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “أي قرارات قد تصدر من قبل الوزارة […]

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