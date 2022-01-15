قصف صاروخي يستهدف قاعدة يتواجد فيها قوات تركية في بعشيقة

2022/01/15 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، باستهداف قاعدة يتواجد فيها قوات تركية في بعشيقة بواسطة قصف صاروخي.وقال مصدر امني في نينوى، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة زليكان، التي يتواجد فيها قوات من الجيش التركي بناحية بعشيقة”.وأضاف المصدر، أن “عدداً من الصواريخ وقع بمحيط القاعدة الواقعة شرقي مدينة […]

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