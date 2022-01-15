كوريا الشمالية تعلن إطلاق صواريخ من قطار

2022/01/15 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية الجمعة، صاروخين قصيري المدى من قطار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، في ثالث تجربة أسلحة منذ بداية العام رغم العقوبات الأميركية الجديدة.

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