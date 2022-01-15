قيادات أمنية كبيرة تصل الأنبار

2022/01/15 | 10:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانباروصل وفد أمني كبير، السبت، إلى الأنبار للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة.وذكر بيان وصل “النور نيوز” أن “وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبصحبته قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية زار قيادة عمليات الأنبار، للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة”.ولفت البيان، إلى أن “الوفد سيجري عدة اجتماعات عسكرية وأمنية وسيلتقي بالحكومة …

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