النقد المحرّم في الأحزاب - محمد علي مقلد

2022/01/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد خطأ شائع النقد المحرّم في الأحزاب لامني أصدقاء لأنني أكتب عن حزب لا يستحق، على ما قالوا، أن يكتب عنه لأنه مات ولأن الضرب في الميت حرام، فيما أنا مصر على متابعة نقد القيادة الحزبية لأنها تفضل بقاء الصيغة القديمة حية لعجزها عن مجاراة التحولات الجديدة بعد انهيار التجربة الاشتراكية المحققة، وهي لذلك توكل مهمة التفاعل مع النقد إلى الذباب الإلكتروني الحزبي المنتشر على وسائل التواصل.بدأت ......





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