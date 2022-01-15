الستالينية - نيل فولكنر

2022/01/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نيل_فولكنر الفصل 11 من كتاب تاريخ شعبي للثورة الروسية، الصادر عام 2017 عن بلوتو برس ونادي الكتاب اليساريصعود البيروقراطيةفي أواخر عام 1921، وفي كل مكان في العالم تقريباً، بدأت تنحسر الموجة الثورية العظيمة التي اندلعت إثر الحرب العالمية الأولى.



وعند أواخر العام 1923، كان ذلك واضحاً للجميع باستثناء أشدّ المتفائلين.



الأهم من ذلك، بعد مواجهة تحديات كل من الثوار الشيوعيين والنازيين المعادين للثورة ......





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