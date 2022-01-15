الاطار يتحدث عن “تغيير” سيترتب على الامر الولائي

2022/01/15 | 10:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي، السبت، ان الامر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن شرعية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب ستترتب عليه تغييرات.وقال الغزالي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقتاً لحين البت بالدعوى، وهذا دليل على أنَّ هناك أموراً قد تتغير، […]

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