حريق يلتهم عجلة محملة بـ'البنزين' في واسط (صور)

2022/01/15 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق نشب بعجلة محملة بالبنزين في محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز الدفاع المدني في قضاء العزيزية اخمدت فجر اليوم حادث حريق نشب بعجلة حمل نوع هينو محملة بخزان وقود(بنزين) يقدر بـ 4000 لتر وسط القضاء"، مبينة إن "المفارز سيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وحدت من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية".

وأضافت المديرية، إن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الادلة الجنائية".

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