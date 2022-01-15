2022/01/15 | 10:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وفد أمني كبير، اليوم السبت، الى محافظة الأنبار للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة.وذكر بيان أن “وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبصحبته قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية زار قيادة عمليات الأنبار، للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة”.وأضاف أن “الوفد سيجري عدة اجتماعات عسكرية وأمنية وسيلتقي بالحكومة المحلية لاحقا”.

ظهرت المقالة وفد أمني كبير يطلع على الأوضاع في الأنبار أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني كبير يطلع على الأوضاع في الأنبار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني كبير يطلع على الأوضاع في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).