2022/01/15 | 10:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن فريق طبي في مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء المقدسة، السبت، نجاحه بإعادة النظر لطفلة فاقدة لبصرها، فيما بين إنه مستمر بهذه النجاحات لتوفر كافة التقنيات اللازمة.وقال اختصاصي جراحة العيون بالمستشفى، الدكتور سلام القرعاوي، في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فرقنا الطبي نجح بعملية زراعة عدسة ذكية نوع (trifocal IOL) لطفلة تبلغ من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق طبي عراقي ينجح بزراعة عدسة ذكية لطفلة بإستخدام التخدير الموضعي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق طبي عراقي ينجح بزراعة عدسة ذكية لطفلة بإستخدام التخدير الموضعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).