جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية ليوم غد الأحد

2022/01/15 | 10:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الرحلات بلغ 36 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

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