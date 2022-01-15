2022/01/15 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوفاة نزيل من سجين من أهالي بغداد في سجن الناصرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "نزيلاً من أهالي بغداد يبلغ من العمر 48 محكوماً بالإعدام توفي داخل سجن الناصرية المركزي".

وأضاف أن "الوفاة كان نتيجة لتردي حالته الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نزيل من أهالي بغداد داخل سجن الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نزيل من أهالي بغداد داخل سجن الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).