استهداف قاعدة للجيش التركي في بعشيقة

2022/01/15 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… أفاد مصدر أمني، السبت، باستهداف قاعدة زليكان للجيش التركي في منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “صاروخين استهدفا قاعدة زليكان العسكرية التابعة للجيش التركي والواقعة بناحية بعشيقة 12 كيلو شرقي مدينة الموصل”.وأضاف المصدر، أن “الاستهداف تم بصواريخ وقعت على محيط القاعدة والأضرار حسب المصادر مادية فقط”.انتهى 25 ع

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