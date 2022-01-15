تقرير: داعش تستغل الخلافات في ديالى لدعم استمرار وجوده

2022/01/15 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لمجلة مؤسسة جيمس تاون الامريكية ، السبت، ان تنظيم داعش الارهابي يستغل الخلافات الدينية وضعف التنسيق بين حكومة بغداد واقليم كردستان لادامة زخم تواجدهم في منطقة جبال حمرين في محافظة ديالى.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” محافظة ديالى تقع على عقد طريق يربط أربع محافظات عراقية ، […]

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