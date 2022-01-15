عمليات بغداد تنوه بشأن تفجير مسيطر عليه في العاصمة

2022/01/15 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت قيادة عمليات بغداد، السبت، تنويهاً بشأن بشأن تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لداعش غرب العاصمة.وقالت القيادة، إن “الجهد الهندسي لفرقة المشاة السادسة ينفذ تفجيراً مسيطراً عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية تم الاستيلاء عليها في أوقات سابقة وذلك في موقع إتلاف الفرقة المخصص لهذا الغرض في قضاء ابوغريب غربي بغداد في تمام …

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