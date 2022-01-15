2022/01/15 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، السبت، ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير اطلع علية “النور نيوز”، ان “متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5.153 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 89 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ …

ظهرت المقالة ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أميركا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أميركا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).