مشاكل في القلب تبعد نجم أرسنال عن الغابون في كأس الأمم الإفريقية

2022/01/15 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غاب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، عن مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بسبب مشاكل في القلب تتعلق بإصابته بفيروس كورونا.ولم يتواجد أوباميانغ في مباراة الغابون الأولى في البطولة أمام جزر القمر، لإصابته بكورونا.وقال الاتحاد الغابوني لكرة القدم، إنه وفقا للجنة الطبية في […]

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