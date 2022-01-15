حزب الدعوة ينتخب المالكي أمينا عاما له

2022/01/15 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بانتخاب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي امينا عاما لحزب الدعوة الإسلامية.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “حزب الدعوة الإسلامية عقد مؤتمره الثامن عشر تحت شعار بهويتنا الاسلامية نواجه التحديات ونبني الوطن وبحضور جميع اعضائه”.وأشار المصدر الى أن “أعضاء الحزب انتخبوا نوري المالكي بالإجماع […]

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