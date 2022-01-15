شمول المحاضرين بقرار 315 وتضمينه بموازنة 2022

2022/01/15 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم السبت، اهتمام الحكومة بملف المحاضرين وشمولهم بقرار 315 وتضمينه بموازنة 2022.وقال الغزي في تصريح وكالة الأنباء العراقية(واع) واطلعت عليه /المعلومة/، ان ” الحكومة تولي أهمية لشريحة المحاضرين وكذلك بقية الشرائح حيث تم تمديد واستمرار التعاقد معهم”.وأشار الغزي الى “تضمين وشمول المحاضرين ضمن قرار […]

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