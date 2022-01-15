هذا الطعام يحميك من “أكبر قاتل في العالم”

2022/01/15 | 11:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تعد أمراض القلب “أكبر قاتل” في العالم.وتصف أمراض القلب الحالات المختلفة التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية.وعادة ما يكون السبب وراء الإصابة بأمراض القلب هو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين أو زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.ولحسن الحظ، فإن هناك طرقا معينة للحفاظ على صحة القلب، والتي يمكن […]

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