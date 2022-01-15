2022/01/15 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعت نقابة نقابة الفنانين العراقيين، اليوم السبت، توفي الفنان علي الطبعي.وذكرت النقابة في تعزية تلقتها وكالة ايرث نيوز، أنها “تنعى وفاة الفنان علي المطبعي، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.يذكر ان الفنان الراحل كان […]

ظهرت المقالة وفاة الفنان علي المطبعي أولاً على ايرث نيوز.

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