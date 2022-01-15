مسبار “إكزومارس” المريخي يصل مطار “بايكونور” الفضائي

2022/01/15 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..من المخطط له أن يصل الربيع المقبل مطار “بايكونور” الفضائي المسبار لإطلاقه العام الجاري إلى المريخ في إطار بعثة “إكزومارس” الروسية الأوروبية المشتركة.صرح بذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.وقال إن نائب مدير “روس كوسموس” لشؤون الأجهزة الفضائية قد أكّد أن المسبار سيصل الربيع المقبل مطار […]

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