2022/01/15 | 11:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمين وشمول المحاضرين ضمن قرار 315 وادراجه في مشروع الموازنة العامة لعام 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول المحاضرين بقرار 315 في موازنة 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمول المحاضرين بقرار 315 في موازنة 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).