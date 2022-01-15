الأمين العام لمجلس الوزراء: شمول المحاضرين بقرار 315 وتضمينه بموازنة العام الجاري

2022/01/15 | 11:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم السبت، اهتمام الحكومة بملف المحاضرين.

وقال الغزي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، ان " الحكومة تولي أهمية لشريحة المحاضرين وكذلك بقية الشرائح حيث تم تمديد واستمرار التعاقد معهم".

واشار الى "تضمين وشمول المحاضرين ضمن قرار 315 وادراجه في مشروع الموازنة العامة لعام 2022".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022.

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