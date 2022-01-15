مجلس الوزراء يعلن شمول المحاضرين بقرار 315 وتضمينه بموازنة العام الجاري

2022/01/15 | 11:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، اليوم السبت، شمول المحاضرين بقرار 315 وتضمينه بموازنة العام الجاري.

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