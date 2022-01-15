صور: وفد أمني كبير في الأنبار لعقد اجتماعات عسكرية

2022/01/15 | 11:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وفد أمني كبير، السبت، الى محافظة الأنبار للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة.

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وذكر بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الثاني 2022)، أن "وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبصحبته قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية زار قيادة عمليات الأنبار، للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة"، مشيراً الى أن "الوفد سيجري عدة اجتماعات عسكرية وأمنية وسيلتقي بالحكومة المحلية لاحقا".

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