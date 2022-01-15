بوصله الإقالة تتوجه اليه.. مساع نيابية بصرية لإقالة رئيس النفط الوطنية - عاجل

2022/01/15 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، اليوم السبت، بتوجه لدى نواب الإطار التنسيقي وآخرين مستقلين لإقالة رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار اسماعيل من منصبه.

وقال المالكي (لبغداد اليوم) في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إننا "نعمل لإقناع نواب التيار الصدري من المحافظة على إقالة عبد الجبار من المنصب".

وأضاف انه "رغم رفض ثلاثة نواب للإقالة الا ان هناك إجماع من نواب آخرين عليها".

وأشار المالكي الى انه "تم تخويل النائب مصطفى جبار سند بالمضي للتحرك والحديث باسمه حول هذا الموضوع لحسمه مع النواب الآخرين".

وكان النائب عن محافظة البصرة مصطفى سند قد أعلن في تغريدة سابقة له عن وجود الارضية الكافية لإقالة مدير شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار من منصبه.

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