حزب الدعوة يعقد مؤتمره الثامن عشر وينتخب المالكي أميناً عاماً له

2022/01/15 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بانعقاد المؤتمر الثامن عشر لحزب الدعوة الاسلامي وانتخاب نوري المالكي اميناً عاماً له.وذال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "حزب الدعوة الاسلامية عقد موتمره الثامن عشر تحت شعار بهويتنا الاسلامية نواجه التحديات ونبني الوطن"، لافتاً ال ىانه "انتخب نوري المالكي بالإجماع أميناً عاماً له من جديد".

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