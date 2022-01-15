حزب الدعوة يجدد للمالكي التكليف بمهام الأمين عام

2022/01/15 | 11:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادجدد حزب الدعوة الاسلامية ،اليوم السبت، في مؤتمره الدوري العام الذي عقد في بغداد قراره بتكليف نوري المالكي بمهام امين عام الحزب.وأفاد مصدر مطلع من داخل المؤتمر العام للحزب، بأن “الحزب قرر اليوم خلال مؤتمره الثامن عشر تحت شعار (بهويتنا الاسلامية نواجه التحديات ونبني الوطن)، تجديد تكليف نوري كامل المالكي بمهام الأمين العام …

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