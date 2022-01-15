الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات لـCNN: علينا النظر للمستقبل بأعين مفتوحة

2022/01/15 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مقابلة لـCNN، حول جناح شركة الطيران الضخم في معرض إكسبو، ودور ذلك في عرض الرؤية المستقبلية لقطاع الطيران في دبي.

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