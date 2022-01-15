السفير الأميركي لدى إسرائيل: لن أؤجج غضب الناس بزيارة المستوطنات

2022/01/15 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، توماس نايدز، أنه لن يزور المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية حتى لا يؤجج الوضع على الأرض.

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