لرخص ثمنه.. 50 سيارة تزود بمنظومات الغاز شهريا في كربلاء المقدسة

2022/01/15 | 11:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلفة وقود الغاز السائل الذي يضاف للمركبات أقل من البانزين.

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