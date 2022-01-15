اليوم.. 5 مباريات ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم

2022/01/15 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تجرى 5 مباريات، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.ويلاقي نوروز، نفط البصرة على ملعب السليمانية في تمام الساعة 1.45 دقيقة، فيما يلاعب الكرخ فريق اربيل على ملعب الساحر احمد راضي في الساعة 2 من ظهر اليوم.كما يواجه النجف فريق الزوراء على ملعب النجف الدولي في تمام […]

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5 مباريات ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم أولاً على ايرث نيوز.

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