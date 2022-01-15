منظمة دولية تتوقع نمواً كبيراً باستهلاك الكهرباء في العراق

2022/01/15 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو استهلاك الطاقة الكهربائية في العراق لأكثر من 6% سنويا، مبينة أن الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة لن تساهم بشكل كبير خلال الفترة 2022-2024.وقالت الوكالة في تقرير لها ان “استخدام الكهرباء في الشرق الأوسط نما بأكثر من 3.5٪ في العام 2021 وسوف تواصل بمعدل متوسط قدره 2٪ خلال الفترة 2022-2024 …

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