رحيل الفنان علي المطبعي

2022/01/15 | 11:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم السبت، رحيل الفنان علي الطبعي.

وذكرت النقابة في بيان ، أن الفنان علي المطبعي، وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن الفنان الراحل كان رئيسا لفرع النقا...

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