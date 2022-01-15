خلية الأزمة العليا في بابل تقرر استمرار الدوام بنسبة 100%

2022/01/15 | 11:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت خلية الأزمة العليا في بابل، السبت، عدداً من القرارات المتعلقة بالوضع الصحي والوبائي في المحافظة.

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وبحسب بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الثاني 2022)، فقد قررت "بقاء دوام دوائر الدولة جميعا في بابل بنسبة 100% لحين متابعة المستجدات الموقف الوبائي خلال الفترة القادمة".

كما قررت "إلزام كافة الدوائر بعدم ترويج أي معاملة إلا من خلال إبراز كارت اللقاح".

كما وجهت "مديرية الأمن الوطني بمحاسبة المزورين لكارتات اللقاح، ومحاسبة مدراء الدوائر الحكومية الغير متعاونين مع خلية الأزمة العليا".

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