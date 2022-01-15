كوريا الشمالية تطلق صاروخين من قطار

2022/01/15 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى من قطار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، في ثالث تجربة أسلحة منذ بداية العام رغم العقوبات الأميركية الجديدة.وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن التجارب أجريت “للتحقق وتقييم التحكم بإجراءات عمل فوج السكك الحديد”.وجاء إطلاق الصاروخ الجمعة بعد قرار واشنطن الأربعاء فرض عقوبات مالية […]

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