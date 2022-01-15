استهداف قاعدة للجيش التركي في العراق بثلاث صواريخ

2022/01/15 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني لقناة "الحرة" استهداف قاعدة زليكان العسكرية للجيش التركي شمال الموصل بثلاث صواريخ صباح السبت.

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