مصرف حكومي يعلن شراء منازل للمواطنين

2022/01/15 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف النهرين الاسلامي أحد تشكيلات وزارة المالية، اليوم السبت، ارتفاع منح التسهيلات المصرفية خلال شهر كانون الاول.وقالت مديرة قسم التمويل والاستثمار وديان كاظم مهدي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “عمليات المنح خلال شهر كانون الاول ارتفعت بفضل توجيهات الادارة العامة اذ وصل عدد معاملات منح التمويلات وفق الصيغ الاسلامية […]

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