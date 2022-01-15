إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 5 في بيت لحم

2022/01/15 | 12:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الصهيوني واعتقل 5 آخرون من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو داهمت مخيم الدهيشة اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت؛ ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص.وأضافت المصادر أن قوات […]

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