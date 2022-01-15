إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بثلاث طائرات مسيرة

2022/01/15 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت خلية الإعلام الحربي ،اليوم السبت، إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين.

وأوضحت الخلية في بيان أن ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية، مشيرة الى أن القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار.

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