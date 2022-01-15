2022/01/15 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، اندفاع موجة باردة نحو الشرق الاوسط والعراقي، بالإضافة الى سقوط ثلوج شمال وغربي البلاد.وقال عطية في منشور له تابعته ايرث نيوز” إن “التبريد في الطبقات العليا من الجو، سيبدأ يوم الاثنين ليلا ويلاحظ اندفاع الموجة الباردة القطبية لتغطي مناطق واسعة من اوروبا ويصل تأثيرها الى […]

ظهرت المقالة بعد يومين..



موجة باردة وتوقع بهطول الثلوج في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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