الداخلية تعلن صدور الامر الاداري الخاص بالعلاوة السنوية لهذه الفئة - عاجل

2022/01/15 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، صدور الامر الاداري الخاص بالعلاوة السنوية للضباط ضمن جدول كانون الثاني 2022.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اصدر الامر الاداري الخاص بمنح العلاوة السنوية للضباط ضمن جدول كانون الثاني 2022 لمقر الوكالة وتوابعها في مديريات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية اعتبارا من 2022/1/9 وفقاً لاستحقاقهم القانوني بموجب كتابنا المرقم 6731 في 2022/1/14".

واضاف البيان انه "تم منح علاوة سنوية للضباط و البالغ عددهم (5528 )".

وتابع، "منح علاوة سنوية اضافية للضباط كونهم من حملة الشهادات العليا والبالغ عددهم (17)".واضاف: "منح علاوة السنوية للضباط مستحقي الجداول السابقة والبالغ عددهم (67)".واشار الى "منح العلاوة السنوية ضمن جدول كانون الثاني 2022 للمراتب لمقر الوكالة وتوابعها في مديريات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية بموجب كتابنا المرقم 6732 في 2022/1/14 والبالغ عددهم (( 57175 )) منتسب وفقاً لاستحقاقهم القانوني".

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