ماذا ما بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء انتخابات هيئة رئاسة البرلمان؟

2022/01/15 | 12:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان تكون الانتخابات الجديدة بإشراف المشهداني شخصياً وليس غيره فما هي نتيجة ذلك فأن النتيجة حتماً ستكون واحدة.

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