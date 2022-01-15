خلال يومين .. لقاء جديد يجمع التيار الصدري والاطار التنسيقي

2022/01/15 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي وائل الركابي، اليوم السبت، عن قرب عقد لقاء مع التيار الصدري، بشأن حل الأزمة السياسية والانسداد السياسي الحاصل.وقال الركابي، لـ(بغداد اليوم)، انه "خلال اليومين المقبلين، سوف تشهد عقد اجتماع بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، بهدف حل الأزمة السياسية والانسداد السياسي الحاصل، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مكان اللقاء وزمانه بالتحديد".وبين ان "هناك مساعي لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي تجريها اطراف سياسية صديقة للطرفين، كما ان قنوات التواصل والاتصال بين الطرفين بشكل مباشر وغير مباشر موجودة ولن تنقطع".

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