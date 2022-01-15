2022/01/15 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

قررت خلية الأزمة العليا في بابل، اليوم السبت، بقاء دوام دوائرها بنسبة 100%.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دوام دوائر الدولة جميعا ً في بابل يبقى بنسبة 100% لحين متابعة المستجدات الموقف الوبائي خلال الفترة القادمة".

واضافت ان "كافة الدوائر ملتزمة بعدم ترويج اي معاملة الا من خلال إبراز كارت اللقاح".

ووجهت الخلية "مديرية الأمن الوطني بمحاسبة المزورين لكارتات اللقاح".

واشارت الى ضرورة "محاسبة مدراء الدوائر الحكومية الغير متعاونين مع خلية الأزمة العليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تقرر بقاء دوام دوائرها بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تقرر بقاء دوام دوائرها بنسبة 100%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).