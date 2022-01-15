مصرع عامل بناء وإصابة آخر إثر صعقة كهربائية بقضاء بلد

2022/01/15 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدينافاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع عامل بناء وإصابة آخر إثر صعقة كهربائية بقضاء بلد في صلاح الدين.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عامل بناء لقي مصرعه واصيب اخر في حي الزهراء بقضاء بلد إثر صعقة كهربائية نتيجة قرب سقالة البناء من الضغط العالي".

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