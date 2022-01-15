ايران تعلن دخول الاتفاقية الصينية حيز التنفيذ

2022/01/15 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين بلاده والصين دخلت حيز التنفيذ.وقال عبداللهيان في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي: إنه خلال الزيارة ، اتفقنا أولاً على بدء الجانبين بتنفيذ وثيقة التعاون الشامل للاعوام الـ 25 القادمة اعتبارا من اليوم.وأضاف، أنه في ذات الوقت […]

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