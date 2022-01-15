نجاة اثنين من شيوخ العشائر من محاولة اغتيال بين ديالى وبغداد

2022/01/15 | 12:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر امني مطلع، السبت، بنجاة اثنين من شيوخ العشائر من محاولة اغتيال على الحدود بين ديالى وبغداد.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اثنين من شيوخ العشائر تعرضا لمحاولة اغتيال في منطقة السياحي على طريق بعقوبة القديم على الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وبغداد ما ادى الى اصابة مرافق لهما بجروح”.واضاف […]

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